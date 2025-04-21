Yurdun dört bir yanında etkili olan ve 36 ilin tarım üretimine büyük darbe vuran don felaketinin faturası 3 yılda çıkacak. Kayısıdan şeftaliye, elmadan fındığa kadar pek çok ağaç çeşidinin yanmasına neden olan ve 10-14 Nisan tarihlerinde etkili olan hava koşullarını bir ‘afet’ olarak nitelendiren çiftçiler, 3 yıl boyunca mahsul almanın mümkün olmayacağını belirterek devletten tam destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü yöneticileri ile bir araya gelen bir grup çiftçi ilin afet bölgesi olarak ilan edilmesini talep etti.

İçimiz kan ağlıyor diyen bir kayısı üreticisi yaklaşık 40 yıldır üretimde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Kayısım, üzümüm, cevizim, her şeyim. Sarımsağım, soğanıma varıncaya kadar yandı. Devlet bana şu anda sadece bir destek vermek istiyor. Ben bu destekle ayakta duramam. Biz üç yıl daha hiçbir meyve alamayacak durumdayız. Çok arkadaşımızın bahçeleri öldü, yandı. Bunlar sökülmesi gerek, budanması gerek.”

MALATYA’DA YAS VAR

Çiftçiler özellikle sigorta konusunda devletin yardımcı olması gerektiğini iletirken, bir başka çiftçi ise “Bir çiftçinin bir yıl geçimini sağlayabilmesi, çocuğunu üniversiteye gönderebilmesi için asgari toplamda 1 milyon 700 bin lira para lazım. Bu paranın, öyle desteklerle, dönüm başı yüz lirayla sağlanması mümkün değil. Malatya’da her evde yas var” dedi. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise don olayının yüzde 100 etkili olduğunu belirterek, “Meyvelerimiz yanmış durumda. Sadece kayısımız değil, Doğanşehir’de elmamız, Hekimhan’da evimiz, üzümümüz, diğer meyvelerimizde büyük oranda kaybımız söz konusu” diye konuştu.

"450 TL’ye satılan kayısıyı 800 TL’ye alamıyoruz"

Yaşanan don felaketinin kuruyemiş sektörünü de vurduğunu aktaran esnaf, alış fiyatlarının da katlandığını açıkladı. Iğdır’da kuruyemiş satan bir esnaf, “Yaşanan don olayları nedeniyle 450 liraya sattığımız kayısıyı şu an 800 liraya alamıyoruz. Toptancılar mal satmıyor bize. Fiyatlar çok yüksek olduğu için alamıyoruz. Vatandaşımız da tüketemeyecek” açıklamasını yaparak özellikle fındık ve kayısının bu sezon çok yüksek fiyatlardan satılacağını dile getirdi.

Niğde’de 500 bin ton elmayı don yaktı

Felaketin büyük etki yarattığı Niğde’de elma bahçelerinde dev zararlar oluştu. Niğde merkez ve ilçelerini gezen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllık 614 bin ton elma üretilen ilde zirai donun ardından 500 bin tonluk kayıp beklendiğini açıkladı. Üretici Cemil Acer, 21 yılda ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ettiğini söyledi. Acer, 800 dekar bodur elma bahçesinde yaklaşık 4 bin ton üretimleri olduğunu belirterek, “Bu sene maalesef belki 100 ton üretim olacak. Böyle felaket görmedik. Bu don felaketi çok büyük bir kayıp oldu. Çiçeklerin içerisi tamamen boş” diye konuştu.