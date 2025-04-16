Belce ÖRÜ

Meyve sebze enflasyonunun oldukça yüksek seyrettiği, çiftçilerin maliyetlerden dert yandığı ülkemizde don felaketi bardağı taşıran son damla oldu. 36 ilde üreticiler ‘afet hali’ ilan edilmemesine tepki gösterdi. “Devlet desteği gelmezse fiyatlar patlar” diye haykırdı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, İstanbul don felaketinden doğrudan etkilenmese de talebin yoğun olması nedeniyle bir nakliye noktası olduğunu hatırlattı.

Kapıkıran, “Hasat döneminde rekolte farklı ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 90 arasında düşecek. En çok hasar kayısıda görülüyor. Elmanın raftaki fiyatı şimdiden 100 lirayı aştı. Talebin aynı kalacağı düşünüldüğünde neredeyse rekolte düşüşü kadar zam, ürün fiyatlarına yansıyacaktır. İthalat desteği alınan ürünlerde ise kur etkisi de hissedilecektir” ifadelerini kullandı.

1 SENEDE 2. DON

TMMOB Adana Şube Başkanı Ahencen Tayakası, “Zaten 21-25 Şubat’ta da çok ciddi bir geç ilkbahar don olayı yaşamıştık. Narenciye ve kışlık sebzelerde çok ciddi hasarlar oluştu. İhracat için olan ürün depodan çıktı, iç piyasaya sürüldü” diye konuştu. Bursa Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Sayın İsmail Altınkaya ise “Sıcaklık arttıkça olayın vehameti daha çok gün yüzüne çıkacak ama hemen her yerde ciddi zarar var” dedi.

Çiftçinin borcu ertelenmeli

“Tarımsal afet ilan edilmeli” diyen Murat Kapıkıran konuşmasını şöyle sürdürdü: “İklim değişikliğinin etkisi bu sene tam çiçeklenme dönemindeyken ürünü yakaladı. Meteoroloji zirai don uyarısı yapmış olsa da çiftçi için böyle bir felakette alacak önlemler kısıtlı. Dondan etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerek. Yoksa aynı bölgelerde üretime devam edebilmek güç hale gelir.”