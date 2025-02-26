Çiftçilerin feryatları TBMM’ye taşınırken, iktidar kanadından çiftçilerin zararlarının tazmin edileceği yönünde açıklamalar geldi.
Adana Ticaret Odası’nın 2.meslek grubu ve ATO Meclis üyeleri olağanüstü toplantı yaparak, gelişmeleri değerlendirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ın da katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, 4 gün süren ağır kış şartlarının ve meydana gelen Don olayının bölge çiftçisi üzerindeki olumsuz etkisi ele alındı.
Bölgede son 57 yılın en soğuk kış günlerinin yaşandığını hava sıcaklığının yer yer -7 dereceleri bularak tarıma çok büyük zararlar verdiğini ifade eden komite üyeleri; Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine seslenerek; acil olarak komisyonlar kurulmasını, üreticilerin zararlarının yerinde denetimlerle tesbit edilmesini, TARSİM’in de oluşturacağı ekiplerle zarar tesbitinde bulunması gerektiğini dile getirdiler.