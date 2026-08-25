Türkiye’nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, 2025 yılında etkili olan zirai donun izleri bu yıl da üreticinin yüzünü güldürmedi. Türkiye ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8’ini karşılayan ilçede, bu sezon rekoltenin geçen yıllara göre oldukça düşük olması bekleniyor.

ZİRAİ DON ÜRETİMİ İKİ SEZONDUR VURUYOR

11 Nisan 2025’te Türkiye genelinde etkili olan zirai don, Oğuzlar’daki ceviz ağaçlarında ciddi hasara yol açtı. Geçen yıl ürün alamayan üreticiler, bu sezon yeniden bahçelere girerek hasat yapmaya hazırlanıyor. Ancak bazı ağaçların dallarında kuruma ve don hasarının devam etmesi, beklenen verimin düşük kalmasına neden oluyor.

Çorum Ceviz Üreticiler Birliği Başkanı Oğuz Hantal, zirai donun ceviz ağaçları üzerindeki etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

7 BİN TONDAN 2 BİN TONA GERİLEDİ

Coğrafi işaretle tescillenen Oğuzlar cevizinin ince ve kolay kırılan kabuğu, kendine özgü aroması ve dil yakmayan lezzetiyle öne çıktığını ifade eden Hantal, üreticilerin iki sezondur don nedeniyle beklenen miktarda ürün elde edemediğini söyledi.

Hantal, "2024'te 7 bin tona yakın ceviz hasat etmiştik. Bu sene 2 bin ton civarında ceviz hasat etmeyi bekliyoruz. 2025 yılındaki donun etkisiyle bu yıl verimimiz düştü. Ancak bu yıl ağaçlarda meyve gözlerinden sonra yeni gözler oluştu. Yeni bir zirai don olmazsa gelecek yıl yüzde 90 rekolte seviyelerine çıkmayı umuyoruz." dedi.

HASAT 5 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Üreticilerin hasat öncesi hazırlıklarını tamamladığını aktaran Hantal, sulama ve bakım çalışmalarının bitirildiğini belirtti.

Hantal, "Ceviz ağaçlarının bütün bakımlarını bitirdik, sulama işlerini tamamladık, hasat için hazırlıklara başladık. Oğuzlar cevizi, Türkiye'de ilk hasat edilen ceviz türlerinden. 5 Eylül'den itibaren hasat çalışmalarına başlamış oluruz. Hasat dönemimiz 20 gün kadar sürüyor. Ekim ayının başında hasat sürecimizi tamamen bitirmiş oluruz." diye konuştu.

ÜRETİCİNİN UMUDU GELECEK SEZONA KALDI

Ceviz yetiştiriciliğini babasından devraldığı bahçelerde yaklaşık 30 yıldır sürdüren İsa Gümüş de Oğuzlar cevizinin kendine özgü özellikleriyle diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi.

Gümüş, Oğuzlar cevizinin aroması, ince kabuğu, uzun raf ömrü ve beyaz iç rengiyle tercih edildiğini belirterek zirai don nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin son yıllarda bu üründen yeterince faydalanamadığını ifade etti.

Gümüş, "Geçen yıl Oğuzlar'da ceviz hiç yoktu. Bütün üreticiler sıkıntıdaydı. Geçen yılın sıkıntısı bu yıl da devam ediyor. Ağaçların dalları geçen sene dondan yandı, kurudu. Ağaçlar hala kendine gelemedi. Verim oldukça düşük. Gelecek seneden ümitliyiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Gümüş, bu yıl düşük seyreden rekoltenin yanı sıra cevizin iç dolgunluğu ve kalitesinin de hasat sırasında net olarak ortaya çıkacağını kaydetti.