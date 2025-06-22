Meclis Zirai Don Araştırma Komisyonu, 10-12 Nisan tarihlerinde yaşanan don felaketinden kaynaklı hasarın 21.6 milyar TL’yi bulduğunu, bu rakamın sadece 1.5 milyar TL’sinin ödendiğini açıkladı. Meclis Zirai Don Araştırma Komisyonu, sigortacılık kurum yöneticilerini dinledi. Geri kalan hasar miktarının hasat sonrasında ödeneceği kaydedildi.

90 BİN ÇİFTÇİ MAĞDUR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Sezgin, en fazla zararın Manisa’da görüldüğünü, kenti Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce ve Kayseri’nin izlediğini söyledi. “Tüm branşlarda yüzde 50 prim desteğimiz var. Meyvelerde don riskinde yüzde 67 prim desteği mevcut. 74 milyarlık teminatımız vardı, 7 milyar prim alındı, 184 bin poliçenin yüzde 62’sine hasar isabet etti. 114 bine yakın poliçede hasar var. Etkilenen çiftçi sayısı 90 bine yakın” dedi. Sezgin, “Don hasarından en fazla etkilenen ürünlerin başında üzüm geliyor, neredeyse yüzde 52’si üzümden geliyor” diye konuştu.

Tokat’ta kirazı vurdu

Zirai don, Tokat’ta kiraz başta olmak üzere birçok meyvede yüzde 100 zarara yol açtı. Türkiye’nin önemli ihracat bölgelerinden olan Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde üreticiler, bu yıl kiraz toplayamadı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, kentte meyvecilerin bu yıl 1 kuruşluk hasat yapamayacağını belirterek, “Bölgemizde 20 bin ton kiraz olurdu ama bu sene 1 gram ürün yok” dedi.