ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Abbey Gate saldırısının beşinci yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump saldırıda ölen 13 askeri de anarken aileleriyle çekilen fotoğrafı da paylaştı.

Paylaşımında ayrıca dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimini "beceriksizlikle" suçlayan Trump, bunun Afganistan'dan çekilme sürecindeki uygulamalarının sonucu olduğunu savundu.

'ASLA UNUTULMAYACAKSINIZ'

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, beş yıl önce Afganistan'ın Kabil kentinde cihatçı teröristler tarafından trajik şekilde öldürülen 13 cesur Amerikalı KAHRAMANI anıyoruz. Bu felaket, Uykucu Joe Biden'ın ülkeden tamamen beceriksizce gerçekleştirdiği çekilmenin sonucuydu. Bu çekilme, kahraman askerlerimizi savunmasız bıraktı ve Taliban'ın Bagram Hapishanesi'nde tutulan binlerce kana susamış terörist ve suçluyu serbest bırakmasına izin verdi. Bu, ulusumuz tarihindeki en büyük vahşetlerden biriydi ve bunun Joe Biden ile yönetimdeki Demokratların büyük beceriksizliğinin sonucu olduğunu asla unutamayız.

2024 seçim kampanyam sırasında, Demokrat Parti tarafından tamamen görmezden gelinen ve saygısızlık edilen Abbey Gate Gold Star aileleriyle görüştüm. Kendilerine Beyaz Saray'a döndüğümde adaleti sağlayacağımıza söz verdim ve bunu yaptık! Askerlerimizin ölümünden sorumlu olan kötü niyetli beyni hızla yakaladık ve bu, Başkomutan olarak en büyük onurlarımdan biri oldu.

Tanrı Amerika'yı korusun ve Tanrı Abbey Gate Gold Star ailelerini korusun. Sizler ASLA unutulmayacaksınız!"