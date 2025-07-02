ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerin tutulacağı “Timsah Alcatraz” adlı yeni tutukevine yaptığı ziyarette gazetecilere konuştu.

Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin sert ifadeler kullandı:

-İki ülke de o kadar uzun süredir savaşıyor ki ne s***m yaptıklarını bilmiyorlar.

Trump, konuşmasında bu kez eski Başkan Joe Biden’ı hedef aldı:

-Biden beni burada istedi. O o… çocuğu…

Bu sözleri sırasında yanında bulunan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve bazı yetkililerin gülümsediği görüldü.