ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump, Grönland'ın güvenliği konusunda ABD'ye süresiz yetki sağlayacağını belirtti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka ve Grönland ile ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardık. Bunun ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak.

ABD, Grönland'ın ve kendi güvenliğinin korunması için gerekli gördüğü adımları süresiz olarak atabilecek. Hiçbir rakibimiz bizim yazılı onayımız olmadan Grönland'da askeri üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya stratejik yatırım yapamayacak.

Bu anlaşmanın süresi yok, sonsuza kadar geçerli olacak. Grönland'da büyük bir ABD askeri varlığı oluşturma çalışmalarına hemen başlayacağız.

Bu ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir anlaşma. ABD için tarihi bir gelişme ve gerçekleşen bir hayal."

Danimarka daha önce Grönland üzerindeki egemenliğinin müzakere konusu olmadığını açıklamıştı.