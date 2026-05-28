ABD Başkanı Donald Trump'ın bilişsel ve zihinsel durumu, Amerikalı uzmanlar ve psikiyatristler tarafından mercek altına alındı. Johns Hopkins Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapmış olan deneyimli psikoterapist ve psikolog Dr. John Gartner, Trump’ın davranışlarında "açık bir akıl hastalığı ve bilişsel gerileme" belirtileri gözlemlediğini iddia ederek tıp ve siyaset dünyasında ses getiren açıklamalarda bulundu.

"2019'dan beri demans belirtileri gösteriyor"

Dr. John Gartner, katıldığı bir podcast programında Donald Trump’ın zihinsel durumuna ilişkin şu iddiaları sıraladı:

Gartner'a göre Trump, 2019 yılından bu yana frontal lobu etkileyen bir demans türünün işaretlerini veriyor. Bu durumun, kişinin kendi düşüncelerinin dış dünyayı doğrudan kontrol edebileceğine inanması anlamına gelen "büyülü düşünme" sarmalıyla birleştiğini ve bunun klinik bir psikoz belirtisi olduğunu savunuyor.

Trump'ın son dönemde bazı önemli etkinliklerini iptal etmesini ve gece geç saatlerde sosyal medyada yoğun paylaşımlar yapmasını değerlendiren Gartner, "Birinin bütün gece bu tempoda paylaşım yapması, başlı başına mani veya 'gün batımı sendromu' belirtisidir" dedi.

Gün Batımı Sendromu nedir?: Alzheimer veya demans hastalarında, hava kararıp gece çöktüğünde ortaya çıkan; kafa karışıklığı, huzursuzluk, kaygı ve ajitasyon hissinin artması durumudur.

Kırmızı düğme ve "Nükleer Savaş" iddiası

Psikolog Gartner'ı en çok endişelendiren durumlardan biri de Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı, yapay zeka tarafından üretilmiş bir görsel oldu. Söz konusu görselde Trump'ın kırmızı bir düğmeye bastığı ve arkasında nükleer patlamayı simgeleyen mantar şeklinde bir bulutun yükseldiği görülüyor.

Gartner bu görseli şu sözlerle yorumluyor:

"Donald Trump bizi akılalmaz bir şeye, nükleer bir savaşa hazırlıyor. Kötü niyetli narsisistler, yıkım yaratarak güç hissetmek isterler. Dahası, Trump bu konularda asla şaka ya da blöf yapmaz."

Beyaz Saray ve Trump cephesinden sert yalanlama

Beyaz Saray, Washington'da yankı uyandıran bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Trump’ın zihinsel keskinliğinin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, onu "ABD tarihinin en ulaşılabilir ve dinamik başkanı" olarak nitelendirdi ve sağlık durumunun mükemmel olduğunu belirtti.

Donald Trump da geçmişten bu yana, demansın erken belirtilerini ölçen Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi testleri üstün başarıyla geçtiğini sık sık dile getirerek iddialara yanıt veriyor.

Öte yandan, bazı bağımsız tıp uzmanları bu savunmaya şerh koyuyor. Basit bir tarama testi olan bu bilişsel testlerin bir devlet başkanı tarafından neden bu kadar sık tekrarlandığını sorgulayan uzmanlar, testlerin rutin dışı bir sıklıkla yapılmasının arkasında, altta yatan başka şüphelerin veya kontrol çabalarının yatabileceğine dikkat çekiyor.