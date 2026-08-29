Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde spor yapmayı da ihmal etmedi. Okyanusa açılan Trump, sörf tahtası üzerinde objektiflere yansıyan anlarıyla dikkat çekti.
DALGALARLA MÜCADELE ETTİ
Sörf tahtası üzerinde dalgaların arasında görüntülenen Ivanka Trump, tatilinin keyfini çıkardı. Sporla iç içe görüntüleriyle dikkat çeken Trump, renkli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.
Dünyanın farklı noktalarındaki tatillerinden kareleri milyonlarca takipçisiyle paylaşan Trump’ın Kosta Rika seyahati de sosyal medyada ilgi gören paylaşımları arasında yer aldı.