ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Washington ile yürütülen görüşmeleri askıya aldığı yönünde kendisine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

Trump, müzakereler konusunda fazla konuşulduğunu düşündüğünü belirterek, "Gerçeği söylemek gerekirse çok fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok konuştuk, belki de fazla konuştuk" dedi.

ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, gidip oraya bombalar yağdıracağımız anlamına gelmiyor. Sadece sessiz kalacağız. Ablukayı sürdüreceğiz."

İran tarafını beklemeye hazır olduğunu belirten Trump, "Onlar ne kadar isterse ben o kadar bekleyebilirim. Büyük miktarda para kaybediyorlar" diye konuştu.

Bu arada ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" söyledi.