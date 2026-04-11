ABD ile İran 40 gün çatıştı; varılan ateşkes sonrası gözler Pakistan'ın başkenti İslamabad'a çevrildi. Müzakere öncesi İran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerinde şart koşarken ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, gözdağı verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti uygulamasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, "Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz. Boğaz otomatik olarak açılacak. Aksi takdirde para kazanamazlar. Körfez'i onlarla ya da onlarsız açacağız" ifadelerini kullandı. Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri yok edildi, lider kadroları ortadan kaldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.

