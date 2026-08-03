ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere dair yeni açıklamalarda bulundu.

İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten ABD Başkanı, bir kez daha değindiği "nükleer silahsızlanma" konusunda da anlaşma sağlanacağını savundu.

Trump, "İran ile yeni görüşmeler pazartesi öğleden sonra başlayacak" dedi.

İRAN: TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK

İran tarafından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama geldi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti.