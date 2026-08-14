ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı hakkında konuşan Trump, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" ifadesini kullandı.

Trump, İran'a yönelik ekonomik baskının da artırılacağını belirterek, "İran'ı ekonomik olarak sert vuracağız" dedi.

'BOĞAZIN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDE'

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin 11 Ağustos'ta da açıklamada bulunmuştu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz. Kontrol bizde. Başka kimsede değil, sadece bizde. Şu anda boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Onların kontrolü yok. Bizim tam kontrolümüz var. Boğaz bizim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 12 Ağustos'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise "ABD, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Sanırım onu elimizde tutacağız" demişti.