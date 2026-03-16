ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

Birçok ülkenin destek için "yolda olduğunu" söylediğini belirten Trump, bazı ülkelerin "isteksiz davrandığını" ifade etti.

Trump, "Biliyorum, gerekirse onları koruyacağız. Ama eğer yardıma ihtiyacımız olursa, onlar bizim için orada olmayacaklar. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı boğazın bir silah olarak kullanılacağını bildiğim gibi. Bütün bunları çok uzun zaman önce tahmin etmiştim" diye konuştu.

FRANSA VE İNGİLTERE AÇIKLAMASI

Trump, pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu belirterek, "Macron'un yardım edeceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den ise memnun olmadığını söyleyen ABD Başkanı, "Onlar belki dahil olabilir" ifadesini kullandı.

'İRAN KAĞITTAN KAPLAN'

İran'a dair konuşan Trump, "Hedef alınıp alınmamanızın bir önemi olmadığını söylüyorum çünkü karşı karşıya olduğumuz şey kağıttan bir kaplan. İki hafta önce kağıttan bir kaplan değildi. Şimdi ise kağıttan bir kaplan" dedi.

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, ABD'li yetkililerin İran tarafı ile iletişimde olduğunu işaret etti. ABD Başkanı, "İran'ın hazır olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e değinerek "Bazıları yaralandığını bazıları ise öldüğünü söylüyor" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İsrail'in nükleer silah kullanmayacağını dile getirdi.