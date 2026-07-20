ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini misliyle ödeyecektir. Bu talimat; Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısı için New York'a gitmesi planlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sırada tutuklanmayacağını belirten Trump, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hiçbir şekilde tutuklanmayacaktır" ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanlığı seçim kampanyası sırasında Demokrat aday Zohran Mamdani, Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanması için girişimde bulunacağını söylemişti.