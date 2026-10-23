ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik peş peşe açıklamalarda bulundu.

Son olarak Florida'da konuşan Trump, "İran'la ne kadar iyi gittiğimiz hakkında hiç fikriniz yok. İran bitti" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a karşı yeni bir operasyon düzenlenebileceğini de belirterek, "İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız" dedi.

BARRACK'TAN 'HAFTA SONU VURABİLİRİZ' AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz" demişti.

Florida ziyareti öncesi söz konusu açıklama sorulan Trump, "Açıklamadan haberim yok" yanıtını verdi.

Trump, açıklamanın ardından, "Tahran'a gönderilecek harika bir mesaj bu" değerlendirmesinde bulundu.