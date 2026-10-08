ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Kendisine ait sosyale medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, ABD'nin 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğini ifade etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran ile verimli görüşmeler yapıyoruz. Herkese net bir şekilde belirtmek istiyorum ki, İran hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü bir durumda olmasına rağmen ve Abluka tam güç ve etkiyle devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan rekor sayıda varil petrol akarken (sadece dün gece 22 Milyon varil, ve bunlardan tek bir varil bile İran'dan gelmiyor veya İran'a gitmiyor!), Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak Ara Seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız."