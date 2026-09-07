ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesi önerisine destekledi.

Trump, sosyal medya hesabından ABD'ye ait çeşitli harita görselleri paylaşarak New Mexico'nun bulunduğu bölgeyi "New America" olarak adlandırdı.

Eyaletin adının değiştirilmesine yönelik öneriler aldığını belirten Trump, fikri beğendiğini ifade etti.

'VAY CANINA, BAYILDIM'

Trump, paylaşımında, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı.

VALİDEN TRUMP'A YANIT

New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham, Trump'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Grisham, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

ABD'de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmuyor. Böyle bir değişiklik için eyalet düzeyinde gerekli yasal süreçlerin işletilmesi gerekiyor.