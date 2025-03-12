ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.

Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için Moskova'ya nasıl baskı yapacağı ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını söyledi.

ABD Başkanı, "Umarım buna gerek kalmaz. Evet, finansal anlamda hoş olmayacak şeyler yapabilirsiniz. Finansal olarak bir şeyler yapabilirim. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

TRUMP AB'Yİ HEDEF ALDI

Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki açıklamalarında, Avrupa Birliği'nin ABD'ye uzun yıllar "kötü davrandığı" yönündeki iddialarını tekrarladı.

AB'den ABD'ye uygulanan "haksız ticari muamelenin" kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydeden Trump, AB'nin kendilerine uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirtti.

"AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur." iddiasını dile getiren Trump, bir kez daha Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda ABD'ye haksızlık yaptığını savundu.

KİMSE GAZZE'DEN ÇIKARILMIYOR

Gazze konusundaki bir soruya yanıt veren İrlanda Başbakanı Martin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öncelediklerini, bununla beraber herkesin ateşkese ihtiyacı olduğunu söyledi.

Martin, "Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temel prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze'ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

Aynı muhabirin, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Martin, "Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor" diye karşılık verdi.