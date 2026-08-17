ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, üç ülkenin anlaşmayı imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anlaşmanın Orta Doğu'daki ülkelerin bir araya geldiğini gösterdiğini belirten ABD Başkanı, bölge ülkelerinin artık kendilerini daha güçlü şekilde savunabileceklerini ifade etti.

ÜLKE LİDERLERİNE TEBRİK

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı tebrik eden Trump, anlaşmayı "büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" olarak nitelendirdi ve "Vay canına" ifadesini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve yeni katılımların olmasının beklendiği anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye yönelik saldırı olarak kabul ediliyor.