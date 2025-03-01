ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Oval Ofis'te tartıştı. Yankı uyandıran tartışmanın ardından özellikle Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Avrupa'da başta Almanya ve İspanya olmak üzere ülkelerden Ukrayna'ya destek gelirken ABD'yi haklı bulan ülkeler de oldu.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Ukrayna lideri Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkür ederim, bu ziyaret için teşekkür ederim. Teşekkürler @POTUS (Trump), Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna adil ve kalıcı bir barışa ihtiyaç duyuyor ve tam olarak bunun için çalışıyoruz" paylaşımı yaptı.

Rusya

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Zelenskiy'nin Trump'tan hak ettiği “sağlam bir tokat” yediğini söylerken, Rus yetkililer kamuoyu önünde yaşanan çatışmaya sevinçle tepki gösterdi.

Paylaşımında Zelenskiy'e hakaret eden Medvedev, "Kiev rejiminin" Üçüncü Dünya Savaşı ile oyun oynadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in canlı yayında tüm dünyaya aktarılan tartışma sırasında Zelenskiy'e vurmaktan kendilerini alıkoymalarının "bir mucize" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Zelenski'ye yönelik olarak "Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz Sayın Başkan Zelenski" dedi. Von der Leyen kalıcı bir barış için Ukrayna ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin ve diğer müttefiklerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ülkesinin Rus saldırganlığına karşı iyi bir barış anlaşmasına varması için çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Macaristan

Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Orban ise ABD'ye destek vererek "Teşekkürler Trump" paylaşımı yaptı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmayla ilgili, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" dedi.

Polonya

Polonya Başbakanı Donald Tusk paylaşımında, "Sevgili Zelensky, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz" dedi.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya senin yanındadır" paylaşımında bulundu.

Norveç

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere’nin TV2’ye yaptığı açıklama: "Norveç, özgürlük mücadelesinde Ukrayna’nın yanındadır. Trump yönetiminin de Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın önemini anlamasını umuyoruz."

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebileceğini söyledi.

Almanya’da Hristiyan Demokratların Grup Başkanvekili Johann Wadephul, "Beyaz Saray’dan gelen görüntüler şok edici. İşgal altındaki bir ülkenin başkanını sırtından nasıl bıçaklayabilirsiniz? Özgür Avrupa, Ukrayna’ya ihanet etmeyecek!" dedi.

Almanya'da seçimi kazanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise Zelenskiy'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Sevgili Volodimir iyi ve zor zamanlarda Ukrayna'nın yanındayız. Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medya paylaşımında, "Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin" ifadesiyle Zelenskiy'e desteğini gösterdi.

Norveç

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için verdikleri haklı mücadelede Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Portekiz

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro desteğini, "Ukrayna her zaman Portekiz'e güvenebilir." sözleriyle gösterdi.

Letonya

Letonya Başbakanı Evika Silina da yaptığı sosyal medya paylaşımında ülkesinin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

Belçika

Belçika Başbakanı Bart De Wever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve halkının, sebepsiz Rus saldırganlığına karşı kendisini savunmak için verdikleri tarihi mücadelenin arkasındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Birlikte güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Dick Schoof sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini kaydederek, "Kalıcı bir barış ve Rusya tarafından başlatılan saldırganlığın sona ermesini istiyoruz. Ukrayna için, tüm halkı için ve Avrupa için" ifadelerini kullandı.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından, "İsveç Ukrayna'nın yanında. Sadece özgürlüğünüz için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın özgürlüğü için de savaşıyorsunuz. Büyük Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın yanındayız! Rusya, saldırgan olan taraftır. Ukrayna'nın kapsamlı, adil ve kalıcı barış taahhüdünü paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.