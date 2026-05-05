Borç batağında üretim yapmaya çalışırken, geçen yıl yaşanan ağır zirai don felaketinden büyük yara alan çiftçiyi bu sene ise hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile yaşanan hortum ve kar felaketi vurdu. Başta Gaziantep, Mersin ve Bursa’da Antep fıstığı, şeftali ve kiraz gibi çiçeklenme döneminde olan ağaçlar, kar ve hortum etkisi ile zarar gördü. 50 yıllık ağaçlar kökünden sökülürken bazı bölgelerdeki üreticiler, zarar gören alanların afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

İKİ YIL MAHSUL OLMAYABİLİR

Antep fıstığının üretim merkezlerinden olan Gaziantep’in Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, hem dolu hem de hortumla birlikte bölgede ciddi bir kayıp yaşandığını dile getirdi. Bölgenin afet alanı ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Durmaz, “Durum çok kötü. Hem dolu hem de hortum şeklinde çok büyük zarar yaşandı. 50 senelik ağaçlar kökünden sökülmüş. Burada en az 2 yıl ürün alamayız artık. Nizip’teki tarım arazilerinin yüzde 80-90’ı komple zarar görmüş. Şu an İlçe Tarım Müdürlüğü zarar tespitlerini yapıyor. Normalde yılda 200 ya da 300 bin ton mahsul alırdık. Bu yıl en az 200 bin ton zarar olur. Sadece yüzde 5’i sigortalı burada. Afet bölgesi ilan edilmezse zarar çok büyük olur” dedi.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise hava şartlarının bu şekilde devam etmesi ile riskin devam edeceğini ve rekoltelerde kayıp yaşanacağını aktardı. Yılmaz, özellikle sert çekirdekli ürünler olan şeftali ve kirazda çiçeklenme döneminde bu durumun yaşandığını ve burada kayıp olabileceğini söyledi.

Sigortalılık oranı %20’de sabit kaldı

Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) çiftçilere özel şirket gibi davranması nedeniyle sigortalılık oranının da yüzde 20’lerde kaldığını dile getiren Musa Yılmaz, bu tür afetlerde çiftçinin korunması için sistemin yeni baştan ele alınması gerektiğini aktardı. “Bu süreç tamamen doğal afetlerden çiftçiyi korumak üzerine olmalı ancak yüzde 50 sübvansiyona rağmen çiftçi primini ödeyemiyor” ifadelerini kullanan Yılmaz, bölgede tam olarak ne kadar kayıp oluştuğunun 10 gün içinde belli olacağını dile getirdi.