Rebel Creamery, rakibi Van Leeuwen'in açtığı marka ihlali davasını kaybetmesinin ardından iflas korumasına başvurdu. Utah merkezli şirket, 14 Ağustos'ta yaptığı başvuruda varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında olduğunu bildirdi. Şirket aleyhine açılan davalar, yeniden yapılandırma süreci kapsamında askıya alındı.

Mahkeme, Rebel'in Van Leeuwen'e ait ürün ambalajını kasten taklit ederek marka haklarını ihlal ettiğine hükmetti. İki markanın ürünleri arasında tüketiciler açısından karışıklık yarattığına dair kanıtlar bulundu. Mahkeme, Rebel'in pastel renklerin kullanıldığı ve büyük siyah harflerin öne çıktığı minimalist ambalaj tasarımının, Van Leeuwen'in ticari görünümüne fazlasıyla benzediğini belirledi.

Kararın ardından Rebel'in mevcut ambalajlarını yeniden tasarlaması ve ihlal kapsamında değerlendirilen ürünlerden elde ettiği 23 milyon 785 bin dolarlık kârı Van Leeuwen'e ödemesi istendi. Şirket, 23,8 milyon dolarlık bu kararı kabul etmedi. Rebel, 12 Ağustos'ta karara karşı temyiz başvurusunda bulunurken, iki gün sonra iflas koruma isteğini verdi.

Tasarım tartışmaları yıllar öncesine dayanıyor. 2008'de kurulan Van Leeuwen, ambalajlarını 2014'te değiştirmiş ve 2016'da bugünkü tasarıma geçmişti. Rebel Creamery ise Eylül 2017'de kurulmuş, 2018'de market raflarına çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre benzerlik, 2018'in sonları ile 2019'un başlarında bir Van Leeuwen çalışanının dikkatini çekti. Van Leeuwen, Nisan 2021'de Rebel Creamery'ye dava açarak ambalajların değiştirilmesini ve ihlalden elde edilen kazancın kendisine ödenmesini talep etti.

Hukuk mücadelesi, ABD'de dondurma sektörünün büyümeye devam ettiği bir dönemde yaşandı. IBISWorld verilerine göre dondurma dükkanları pazarı, 2025'e kadar geçen beş yılda yüzde 5,8 büyüyerek 7,4 milyar dolara ulaştı. Sektör yalnızca 2025'te yüzde 0,9 büyüdü.