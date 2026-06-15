Polonya’da ArcheoScan adlı araştırma şirketi tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, 11. ila 14. yüzyıllar arasında kale, kilise ve mezarlık kompleksini barındıran eski bir tahkimat alanında önemli bir bulguya ulaşıldı. Mevcut bir dondurma işletmesinin tabanının altında, orta çağ askeri elitine ait bir şövalye mezarı ve üzerinde kabartma figürler bulunan tarihi bir mezar taşı keşfedildi.

MEZAR TAŞI YÜKSEK STATÜYE İŞARET EDİYOR

Arkeologlar tarafından incelenen yaklaşık 150 santimetre (5 fit) uzunluğundaki mezar taşının, Polonya dışından, İsveç’in Gotland adasındaki kireçtaşı ocaklarından ithal edildiği belirlendi. Taşın üzerindeki yüksek nitelikli işçilikte; baştan aşağı zincir zırh kuşanmış, kılıç ve kalkan taşıyan dik bir erkek figürünün tasvir edildiği görüldü.

Kazı eş başkanı ve arkeolog Sylwia Kurzyńska, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Polonya’daki orta çağ mezar taşlarında ölen kişinin tasvir edildiği örneklerin son derece nadir olduğunu belirtti. Kurzyńska, nemli toprak altında geçen yüzyıllara rağmen taş üzerindeki askeri teçhizat ve silah detaylarının uzmanları şaşırtacak derecede iyi korunduğunu aktardı.

İYİ KORUNMUŞ ERKEK İSKELETİNE ULAŞTILAR

Bilim heyeti, üzerindeki figürlü mermer bloku kaldırdıktan sonra altında iyi korunmuş bir erkek iskeletine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde, dönemin yüksek statülü gömü geleneklerinin aksine, mezarın içerisinden herhangi bir kişisel eşya ya da gömü hediyesi çıkmadı. Uzmanlar, bu durumun tarihi bir mezar soygunundan veya döneme özgü farklı cenaze ritüellerinden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Bulgular, bölgede Töton Şövalyeleri’nin (Alman askeri tarikatı) genişleme dönemiyle kronolojik olarak örtüşüyor. Ancak mezar taşı üzerinde şövalyenin kimliğini ya da bağlı olduğu tarikatı kesin olarak gösterecek herhangi bir yazıt veya amblem bulunmuyor. Kamuoyunda ve basında "Gdansk'ın Lancelot'u" olarak anılmaya başlanan şövalyenin gerçek kimliği henüz bilinmiyor.

DNA ANALİZLERİ BAŞLATILDI

Araştırma ekibi, şövalyenin yaşamına dair kesin verilere ulaşmak adına çok yönlü bir laboratuvar süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında şu adımlar izleniyor: Mezar taşındaki tüm mikro detayların belgelenmesi amacıyla yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu taramalar gerçekleştiriliyor. İskeletten alınan örnekler üzerinde yapılacak DNA ve kimyasal testlerle şövalyenin coğrafi kökeni, beslenme alışkanlıkları ve geçirdiği hastalıklar saptanacak. Antropolojik veriler ve şövalyenin kafatası yapısı baz alınarak dönemin savaşçısının yüz hatları dijital ortamda yeniden canlandırılacak.