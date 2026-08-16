Sosyal medyada farklı dondurma ürünlerinin kaynar su altında test edildiği videolar büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bazı ürünlerin hemen eridiği, bazılarının ise uzun süre formunu koruduğu görülüyor. Bu durum, "Dondurmanın erimemesi katkı maddesi kullanıldığı anlamına mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

"ERIME HIZI TEK BAŞINA KALİTE GÖSTERGESİ DEĞİLDİR"

Uzmanların değerlendirmesine göre, dondurma sıcak suyla temas ettiğinde hızlı erimez veya geride lifli bir yapı bırakırsa, ürünün çeşitli katkı maddeleriyle stabilize edilmiş olma ihtimali bulunuyor. Ancak erime süresinin tek başına bir ürünün kaliteli ya da sağlıksız olduğunu kesin şekilde göstermediği vurgulandı.

Dondurmanın yapısı; kullanılan süt ve süt yağı, şeker, stabilizatörler, emülgatörler ve üretim yöntemi gibi birçok faktörden etkilenebiliyor. Piyasadaki bütün dondurmalar aynı hammaddelerle üretilmiyor. Geleneksel dondurmalarda süt yağı öne çıkarken, bazı ürünlerde maliyeti azaltmak amacıyla farklı bitkisel yağlar kullanılabiliyor.

Uzmanlar, dondurma adıyla satılan bazı ürünlerde kanola yağı, palm yağı ve çeşitli bitkisel yağların bulunabileceğini ifade etti. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca ambalaj görsellerine veya kıvama değil, içindekiler bölümüne bakması önem taşıyor.

Açık dondurma satın alanlar için içerik kontrolü daha zor. Külaha doldurulan dondurmalarda detaylı etiket bulunmadığından tüketici ne satın aldığını doğrudan göremiyor. Bu durumda fiyatın da değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak yüksek fiyatın otomatik olarak kaliteli ürün anlamına gelmediği, düşük fiyatın da tek başına ürünün kötü olduğunu göstermediği belirtiliyor.

UCUZ DONDURMAYA DİKKAT EDİN

Dondurmacı Şeref Vatansever de süt, şeker ve salep gibi temel hammaddelerin maliyetlerinin belli olduğunu belirterek, tüketicilerin çok düşük fiyatlı dondurmalara karşı temkinli olmasını önerdi. Çok düşük fiyatlı ürünlerde maliyeti azaltmak için farklı hammaddelerin tercih edilmiş olabileceğine dikkat çekildi.

Ambalajlı dondurma alırken tüketicilerin ilk olarak içindekiler listesini kontrol etmesi gerekiyor. Üründe süt yağı yerine farklı bitkisel yağların kullanılıp kullanılmadığı, hangi katkı maddelerinin bulunduğu ve ürünün hangi bileşenlerle hazırlandığı etiket üzerinden görülebiliyor. "Sütlü" veya "kaymaklı" gibi ifadeler tek başına yeterli bilgi vermez; asıl değerlendirmede içerik listesine bakılmalı.

"Erimeyen dondurma kesinlikle kalitesizdir" veya "Hemen eriyen dondurma kesinlikle doğaldır" şeklinde sonuçlara varmak doğru değil. Erime hızı; sıcaklık, ürünün yapısı, kullanılan hammaddeler ve üretim tekniği gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişebilir. Tüketiciler için en güvenilir yol, özellikle ambalajlı ürünlerde içindekiler listesini okumak ve ürünün hammaddelerini kontrol etmektir.