Sıcak bir yaz gününde dondurmanızı yerken aniden alnınıza saplanan o keskin ağrı, halk arasında "beyin donması" olarak bilinir. Birkaç saniye süren ve oldukça rahatsız edici olan bu durum, aslında vücudunuzun ani sıcaklık değişimlerine karşı verdiği tamamen doğal bir tepkidir.

Tıpta "soğuk uyaranına bağlı baş ağrısı" (sphenopalatine ganglioneuralgia) olarak adlandırılan bu olayın bilimsel arka planını keşfedelim.

AĞRININ KAYNAĞI SİNİRSEL BİR YANILSAMA

Beyninizin soğuk nedeniyle donduğu düşüncesi bir efsanedir. Asıl olay, ağız ve boğaz bölgesindeki trigeminal sinirin aniden uyarılmasıyla ilgilidir.

Çok soğuk bir madde damak ve boğazın arka kısmıyla temas ettiğinde, bölgedeki damarlar önce hızla daralır (vazokonstrüksiyon), ardından kan akışını dengelemek için genişler (vazodilatasyon). Bu ani damarsal değişim, ağrı reseptörlerini tetikleyerek beyninize güçlü bir sinyal gönderir.

Bu ağrının neden ağızda değil de alında hissedildiğinin cevabı ise yansıyan ağrıdır. Trigeminal sinir hem ağız içinden hem de alın bölgesinden duyusal veriler taşır. Beyin, damaktaki bu ani soğuk uyarısını yorumlarken sinyalin kaynağını karıştırır ve ağrıyı alnınızda veya şakaklarınızda hissedersiniz.

NEDEN BAZI İNSANLAR DAHA ÇOK ETKİLENİR?

Beyin donması deneyimi kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı insanlar neredeyse hiç yaşamazken, bazıları küçük bir buzlu içecek yudumunda dahi şiddetli ağrı hissedebilir. Özellikle migren geçmişi olan bireylerde, sinir sisteminin ani sıcaklık değişimlerine karşı daha duyarlı olduğu ve bu yüzden beyin donmasını daha sık ve şiddetli yaşadıkları bilinmektedir.

BEYİN DONMASINA HIZLI ÇÖZÜM YOLLARI NELERDİR?

Bu ağrı genellikle tehlikeli değildir ve birkaç saniye içinde kendiliğinden geçer. Ancak süreci hızlandırmak için şu basit yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Dilinizi Kullanın: Dilinizi damağınızın üzerine geniş bir şekilde bastırın. Dilinizdeki vücut ısısı, hızla soğuyan damak bölgesini ısıtarak ağrı reseptörlerinin sakinleşmesini sağlar.

Tüketime Ara Verin: Ağrı başladığı an soğuk gıdayla teması kesin.

Ilık Su İçin: Ağız içi sıcaklığını dengelemek adına ılık (sıcak değil) bir içecekten yavaşça yudum almak, damarsal tepkiyi normale döndürebilir.

Kısacası, bir sonraki dondurma keyfinizde bu ağrıyı yaşamamak için sadece biraz daha yavaş yemeyi veya dilinizle damağınızı ısıtmayı deneyebilirsiniz.