Yaz sıcaklarının en ferahlatıcı kaçamağı şüphesiz ki dondurma. Ancak pek çok kişi, "boğazım ağrır mı?" endişesiyle bu lezzete mesafeli yaklaşıyor. Peki, dondurma gerçekten hasta eder mi? Uzmanlara göre dondurmanın doğrudan boğaz ağrısına yol açtığına dair bilimsel bir kanıt yok. Asıl sorun, dondurmayı tüketirken yaptığımız o çok yaygın hata. İşte dondurma keyfini kabusa dönüştürmeden tüketmenin altın kuralları.

DONDURUCUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ YEMEYİN

Dondurmayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketmek, ağız ve boğaz dokularında ani bir şok etkisi yaratır. Bu ani sıcaklık değişimi, özellikle hassas bünyelerde boğazda sızlama, rahatsızlık hissi ve geçici ağrılara neden olabilir.

Dondurmanızı servis etmeden önce oda sıcaklığında 3 ila 5 dakika bekletin. Bu kısa süre, dondurmanın aşırı sertliğini kırarak boğazı tahriş etmesini önler. Üstelik hafifçe yumuşayan dondurmanın aroması çok daha net hissedilir.

RİSKİ KÜK LOKMALAR TERCİH EDİN

Dondurmayı büyük lokmalar halinde ve aceleyle yemek, boğaz hassasiyetini artırmasının yanı sıra halk arasında "beyin donması" olarak bilinen ani ve şiddetli baş ağrılarını da tetikleyebilir. Bu nedenle dondurmayı yavaş yavaş, tadını çıkararak ve küçük porsiyonlar halinde tüketmek en doğrusudur.

O KİŞİLER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ

Sağlıklı bireyler için doğru tüketildiğinde dondurmanın hiçbir zararı yoktur. Ancak aktif bir boğaz enfeksiyonu geçiren veya bademcikleri iltihaplı olan kişilerin, iyileşme sürecinde aşırı soğuk gıdalar tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.

Kısacası; dondurmayı değil, sabırsızlığı suçlamak gerekiyor! Birkaç dakika bekleyerek hem boğazınızı koruyabilir hem de gerçek dondurma lezzetinin tadına varabilirsiniz.