Dondurucular, gıdaların uzun süre muhafaza edilmesinde önemli bir rol oynasa da, doğru kullanılmadıklarında sağlık açısından risk oluşturabilirler. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan gıdalar konusunda dikkatli olunmalıdır.

Soğuk, bakterilerin üremesini engelleyebilir ancak onları tamamen yok etmez. Dondurucu bölmesinin genellikle -18°C'nin altına ayarlanması, mikrop ve bakterilerin öldürülmesini sağlamaz. Yiyecekler çözüldüğünde, bakteriler tekrar aktif hale gelip hızla çoğalmaya başlayabilirler, özellikle de oda sıcaklığında bırakılırlarsa.

Bu nedenle, gıdaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve çözdürülmesi sürecinde dikkatli olunması büyük önem taşır.

İşte dondurucuyu doğru kullanmak için birkaç ipucu:

Dondurucu Sıcaklığı: Dondurucunuzun sıcaklığını -18°C'ye ayarlamayı unutmayın.

Gıdaların Ambalajlanması: Dondurulacak yiyecekleri hava almayacak şekilde paketleyin. Bu, buzlanmayı ve tat kaybını önler.

Etik Etiketleme: Dondurucudaki yiyeceklerin üzerine tarihi yazın. Bu şekilde hangi gıdaların daha önce dondurulduğunu kolayca takip edebilirsiniz.

Doğru Çözdürme: Yiyecekleri buzdolabında veya soğuk suyun içinde yavaş yavaş çözdürün. Oda sıcaklığında çözdürmek bakterilerin üremesine neden olabilir.

Düzenli Temizlik: Dondurucunuzu düzenli olarak temizleyin ve buzlanmaları giderin.