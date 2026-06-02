Yaz aylarında buzdolabı ve dondurucu kompresörlerinin aralıksız çalışması, evlerdeki elektrik tüketimini önemli ölçüde yükseltiyor. Uzmanlar, yüksek faturaların temel nedenlerinden birinin cihazların içindeki boş alanlar olduğunu belirtti.

BOŞ ALANLAR SICAK HAVA GRİŞİNİ HIZLANDIRIYOR

Teknik uzmanların aktardığı bilgilere göre, yarı boş bir dondurucunun iç hacminin büyük bölümü havadan oluşuyor. Cihaz kapağının her açılışında içerideki soğuk hava hızla dışarı kaçarken yerini dışarıdaki sıcak havaya bırakıyor. Yaşanan bu ısı kaybı nedeniyle kompresör, iç ortamı yeniden ideal dereceye getirmek için sürekli çalışmak zorunda kalıyor ve bu durum doğrudan enerji sarfiyatına yansıyor.

PLASTİK SU ŞİŞELERİYLE "SOĞUK DEPOSU" YÖNTEMİ

Sektör temsilcileri, donduruculardaki boş alanların doldurulması için pratik bir yöntem öneriyor. Plastik şişelerin dörtte üçlük kısmı suyla doldurularak dondurucudaki boşluklara yerleştirildiğinde, donan su kütlesi birer "soğuk deposu" işlevi görüyor.

Bu yöntemle sağlanan avantajlar şu şekilde sıralandı:

Cihaz içinde donmuş katı kütle miktarının artması, kapak açıldığında iç sıcaklığın dalgalanmasını engelliyor.

Kompresörün devreye girme sıklığı azalarak enerji tüketimi düşüyor.

Boşlukların su şişeleriyle desteklenmesi, cihaz için en verimli seviye kabul edilen %75 doluluk oranına ulaşılmasını sağlıyor.

Olası elektrik kesintilerinde, donmuş şişeler dondurucu sıcaklığını koruyarak gıdaların bozulma süresini uzatıyor.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİGEREKEN KRİTERLER

Uzmanlar, dondurucularda tam verimlilik sağlamak ve faturaları düşürmek için şu teknik detaylara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor:

Karlanma Kontrolü:

Cihaz çeperindeki karlanma kalınlığı 3 milimetreye ulaştığında enerji tüketimi yaklaşık %30 oranında artış gösteriyor. Bu israfı önlemek adına her 3 ila 4 ayda bir buz çözme işleminin yapılması öneriliyor.

Conta Sızdırmazlığı:

Kapak contalarının sağlamlığı, araya bir kâğıt parça sıkıştırılarak test edilebiliyor. Kağıt çekildiğinde dirençle karşılaşılmıyorsa, contaların hava kaçırdığı ve yenilenmesi gerektiği anlaşılıyor.

Sıcaklık Ayarı:

Gıdaların güvenle muhafaza edilmesi için dondurucu sıcaklığının -18 °C seviyesinde tutulmasının yeterli olduğu belirtildi.