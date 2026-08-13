Conta yeterince sıkı değilse dışarıdaki nemli hava dondurucuya giriyor. İçeri giren nem soğuk yüzeylerde donarak zamanla buzlanmaya yol açabiliyor. Bu durum özellikle kapak sık açıldığında, uzun süre açık bırakıldığında veya conta hasar gördüğünde daha belirgin hale gelebiliyor.

A4 KAĞIDINI KAPAĞIN ARASINA KOYUN

Test için bir A4 kağıdının bir bölümü dondurucunun kapak contası ile gövdesi arasına yerleştiriliyor ve kapak normal şekilde kapatılıyor. Ardından kağıt dışarı doğru çekiliyor. Kağıdı çıkarırken belirgin bir direnç hissediliyorsa conta o noktada sıkı şekilde temas ediyor.

Kağıt neredeyse hiç direnç göstermeden kolayca çıkıyorsa contanın o bölümünde boşluk bulunabileceği anlamına geliyor. Testin yalnızca tek noktada değil, kapağın üst, alt ve iki yanındaki farklı noktalarda tekrarlanması gerekiyor. Böylece contanın belirli bir bölümünde kaçak olup olmadığı daha kolay anlaşılabiliyor.

BUZLANMANIN NEDENİ CONTA OLABİLİR

Kapak contasındaki boşluk, dondurucuda aşırı buzlanmanın nedenlerinden biri. Ancak kağıt testinin normal çıkması sorunun kesinlikle olmadığı anlamına gelmiyor. Buzlanmaya tıkanmış tahliye kanalı, hava dolaşımındaki sorunlar, kapağın sık açılması veya sıcak yiyeceklerin dondurucuya konulması da yol açabiliyor.

Kağıt kolayca çıkıyorsa önce contanın kirli olup olmadığı kontrol edilebilir. Conta temiz olduğu halde aynı noktada boşluk devam ediyorsa kapak ayarı veya contanın kendisi sorunlu olabilir. Bu durumda parça değişimi ya da teknik servis gerekebilir. A4 kağıdı sorunu tamir etmiyor, yalnızca servis çağırmadan önce kapak contasındaki olası problemi anlamaya yardımcı olan basit bir test görevi görüyor.