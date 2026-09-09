Geri çağırma tüm dondurulmuş patatesleri değil, Snackmaster Rösti-Fries adlı ürünün belirli bir partisini kapsıyor. 450 gramlık paketlerde satılan ürünün Almanya'nın altı eyaletinin bazı bölgelerindeki mağazalara gönderildiği açıklandı.

PAKETİN ARKASINDAKİ İKİ BİLGİYE BAKILMASI GEREKİYOR

Üretici Schne-frost Ernst Schnetkamp tarafından 8 Eylül'de yapılan açıklamaya göre geri çağırmadan etkilenen paketlerin parti numarası L 6239, tavsiye edilen tüketim tarihi ise 02/2028. Ürünün EAN kodu da 4006934778578 olarak açıklandı. Parti numarası ile tarih bilgisinin ambalajın arka bölümünde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu ürünler Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland'ın bazı bölgelerinde satışa sunuldu. Üreticinin açıklamasında farklı parti numarası veya tarihe sahip paketler için geri çağırma duyurusu yapılmadı.

Geri çağırma kararının, bazı paketlerin içinde sert plastik parçalar bulunabileceğinin belirlenmesi üzerine alındığı açıklandı. Söz konusu parçaların sert ve bej renkli olabileceği belirtilirken, tüketicilere tedbir amacıyla ürünü tüketmemeleri tavsiye edildi.

FİŞ OLMADAN DA İADE EDİLEBİLECEK

Etkilenen ürünü satın alanların patatesleri pişirmemesi ve tüketmemesi istendi. Paketler satın alındıkları mağazalara götürülerek kasa fişi gösterilmeden de iade edilebilecek ve ürün bedeli geri ödenecek.

Sert plastik gibi yabancı maddelerin yiyeceklerle birlikte tüketilmesi özellikle ağız ve boğaz bölgesinde yaralanmalara yol açabileceği gibi, parçanın boyutuna bağlı olarak yutma ve boğulma riski de oluşturabiliyor. Bu nedenle geri çağırmanın herhangi bir sağlık vakasının duyurulmasını beklemeden, önleyici tüketici güvenliği kapsamında başlatıldığı bildirildi.

Üreticinin resmi duyurusunda geri çağırmanın yalnızca belirtilen partiye yönelik olduğu vurgulandı. Bu nedenle ürünü daha önce satın alanların öncelikle ambalajın arkasındaki L 6239 numarasını ve 02/2028 tarihini kontrol etmesi gerekiyor.