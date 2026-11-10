Portekiz'de dönel kavşakları kullanırken yapılan şerit hataları sürücülere para cezası olarak geri dönüyor. Ülkenin Karayolları Kanunu'nda yer alan düzenlemeye göre kavşağa giriş, şerit seçimi ve çıkış sırasında uyulması gereken kurallar bulunuyor. Kurallara aykırı hareket eden sürücüler 300 Euro'ya kadar para cezasıyla karşılaşabiliyor.

İLK ÇIKIŞI KULLANACAKLAR SAĞ ŞERİDE GİRMEK ZORUNDA

Portekiz'de yürürlükte bulunan Karayolları Kanunu'nun 14-A maddesi, dönel kavşaklarda hangi şeridin kullanılacağını belirliyor. Buna göre ilk çıkıştan ayrılmak isteyen sürücülerin kavşağa sağ şeritten girmesi gerekiyor. İlk çıkıştan sonraki güzergâhları kullanacak sürücülerin ise kavşağa girerken uygun şeridi seçmesi, kendi çıkışlarına yaklaşırken diğer araçların geçişini tehlikeye atmadan sağ şeride geçmesi gerekiyor.

YANLIŞ ŞERİT KULLANANLARA 300 EURO'YA KADAR CEZA

Dönel kavşaklarda şerit kurallarına uymayan sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Portekiz'de bu ihlalin karşılığı 60 ile 300 Euro arasında değişiyor. Kavşakta geçiş hakkına uymamak da ayrı bir trafik ihlali olarak değerlendiriliyor. Geçiş önceliğini ihlal eden sürücülere 120 ile 600 Euro arasında para cezası uygulanabiliyor.

ÇIKIŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Dönel kavşaklarda sürücülerin yalnızca doğru şeridi seçmesi yeterli olmuyor. Şerit değiştirirken diğer araçların geçişini engellememeleri ve çıkış öncesinde uygun konuma gelmeleri gerekiyor.