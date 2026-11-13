Beykoz Türkiye’deki mülkiyet sorununun ev tipik örneği. Tapusuz evler, toplanan vergiler karşılığında verilmeyen haklar, devlet eliyle yaratılan bu sorunun şimdi en çarpıcı örneklerinden biri, dönemin en üst düzey bürokratı kamu arazilerini kendisininmiş gibi satmış.

HAK İDDİA ETTİĞİ DAVAYI AÇTI

Arif Yüksel ile ilgili iddialar, 1989’da meclise taşındı. SHP Milletvekili Kamer Genç, Adalet Bakanlığı’na Arif Yüksel’in Beykoz’da arazisi olup olmadığını ve burada nüfuzunu kullandığı iddialarını sordu. O dönem bakanlık net bir yanıt vermedi. Tam da o yıl Arif Yüksel hak iddia ettiği davayı açtı.

GERÇEK TAPULU ARAZİLERİ ALDI, KARŞILIĞINDA KAMU ARAZİSİ VERDİ

Beykoz Çubuklu 184 ada 47 parsel. Kayıtlarda arazinin geçmişi çok eskiye dayanıyor, 1940’ta orman tahdidi içinde, 1947’de hazine adına tescil edilmiş, 1987 yılında Arif Yüksel hak iddia etti. 1989’da araziyi almak için dava açtı ve 1993’te 32 dönüm gerçek tapulu araziyi aldı, karşılığında kamu arazisi verdi.

MAHKEME ‘KAMU ARAZİSİ’ DEDİ

Arif Yüksel, 2014’te öldü, dava Yüksel’in ölümünden sonra sonuçlandı. Mahkeme bir kez daha ‘burası kamu arazisi’ dedi. Böylece eski müsteşara gerçek tapulu arazilerini ve paralarını verenler kaybetti.