CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, üç ilin 6 beldesinde yapılacak seçimler için çıktığı turun Nevşehir durağında halkla buluştu. Özel, Gümüşhane, Amasya, Tokat ve Çorum’un ardından gittiği Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

’CHP’NİN EVLADIYIM’

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin evladıyım. Seçilmiş, yapılmış son dört seçimin mazbatalı genel başkanıyım” diyen Özel “Dört koldan saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan? ‘Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.’ Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN

Yaşanan süreci “Saray rejimi ile millet arasındaki kumpas” olarak tanımlayan Özgür Özel özetle şunları söyledi:

“Sarayın hesaplarını altüst edecek şey sizin birlik ve beraberliğinizdir.

“Artık mesele birilerinin kendi hesaplarına, gençlerin geleceğini kurban etmek değil, milletin hesabı için gençlerin hesabı için gerekirse kendimizi kurban etmektir.

“Ben arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama baş eğmeyeceğim. Damla damla, köy köy, belde belde, şehir şehir yürümeye, iktidara yürümeye kararlıyız. Bu yolu benimle birlikte yürüyecek misiniz? O zaman yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun.Yürüyelim arkadaşlar.”

‘Demokrasi düşmanı’

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de memleketi olan Nevşehir’de isim vermeden eleştirilerde bulunan Özel, “Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret eden, görevinden uzaklaştıran demokrasi düşmanı” dedi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP’den 550 belediyeye soruşturma var, CHP’den 300’ ama AKP’den bir kişinin kapısına sabah giden yok, gözaltı yok, tutuklama yok, ailesine zulüm yok ama CHP’den başta Ekrem İmamoğlu, herkese saldırıyor. Sen bu memlekete seçim için sandık için ne yüzle geldin? Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret eden, iftira eden, onları görevinden uzaklaştıran demokrasi düşmanı.”

Alevi Çalıştayı mitinge dönüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’da düzenlenen Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşmasına katıldı. Özel, Çorum’da Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı, çalıştay alanı miting alanına döndü. Özel konuşmasında “Açık söylemek gerekirse, bugün ülkeyi yönetenlerin Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. O rızalığı; partim, kendim veTürkiye’nin geleceğinde Türkiye’yi yöneteceğine inandığım kadrolarımız adına, eninde sonunda devlet adına Alevilerden o rızalığı alacağımıza söz vermeye geldim buraya” dedi.

‘Gençler umudunu geri kazanmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bugün yapılacak Belde Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde dün Nevşehir Ürgüp’te, Mustafapaşa Beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Burada gençler ve çocuklarla da bir araya gelen Özel, selfie ricasını kırmadı. Özel burada yaptığı konuşmada, “Çiftçi kurtulmadan kimsenin karnı doymaz ve gençler umudunu geri kazanmadan hiçbir şey başarılmaz” dedi.

Amasya’da meşalelerle karşılandı

CHP lideri Özgür Özel önceki akşam konaklamak için gittiği Amasya’da meşalelerle karşılandı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak “Biz, Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiş 107 yıllık sözün sahibiyiz. Biz Cumhuriyetiz. Biz halkız. Biz Amasya’yız” dedi. Vatandaşların meydanda toplanmasının ardından Özel halka seslendi.

Konvoyu kaçırdılar: Sarılacaktık

Tokat Haydarlar Mahallesinde bazı vatandaşlar Özgür Özel’i yolda karşılamak istedi. Özel’in başka yoldan gitmesi nedeniyle konvoyu kaçıran bazı kadınlar üzüntülerini, “Aşağı yoldan gitmişler, yetişemedik. Yanaklarından öpecektim, sarılacaktım onu görseydim” sözleriyle dile getirdi. Bir kadın ise “Biz onu çok seviyoruz. Allah’a hep dua ediyoruz onun için” dedi. Bu anlar telefon kameralarına yansıdı ve sosyal medyada çokça beğeni aldı.

Pankartlara yansıdı: Mücadelemizin abisi

CHP lideri Özgür Özel’in halk buluşmasında pankartlar da dikkat çekti. Nevşehir Ürgüp Gençlik Kolları Özgür Özel’in TOMA üzerindeki fotoğrafının yer aldığı üzerinde “Mücadelemizin abisi” yazılı pankart da alandaydı. Özel X’ten yaptığı paylaşımda “Bugün Çorum’dan Nevşehir’e uzanan yolumuzda gördük ki... Adalete duyulan inanç; kurulan tüm hesapları boşa çıkaracak güçtedir. Bir yolu yürümeye başladık. Yeni mücadelemizin parolası yürüyüştür. Pusulası millettir” dedi.

Vincin tepesinde dinlediler

Mustafapaşa Beldesindeki halk buluşmasında renkli görüntüler kameralara yansıdı. Bir vincin tepesine elinde Türk bayraklarıyla çıkan kadınlar CHP lideri Özgür Özel’i buradan dinledi. Özel, konuşmasında şunları söyledi: “Öfkenizi anlıyorum, kızgınlığınızı anlıyorum ama öfkeyi ve kızgınlığı bir enerjiye, bir mücadeleye çevirmek lazım. Onun için partiye butlan atandığında, içeriye polis girdiğinde, partiyi savunduk. Polisimize dokunmadık. Yaka paça dışarıya atıldık. Ama ardından çıktık ve bir yürüyüşe başladık.”

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AMASYA: ‘MİLLETİN DÜZENİ GELİYOR’

“Bütün Türkiye görsün ki bir şeyler oluyor. Bu millet, 100 yıl sonra bir kez daha silkiniyor. Bir şeyler gidiyor, yerine yenisi geliyor. AK Parti’nin kara düzeni gidiyor. Yerine milletin, halkın düzeni geliyor. Bakan evlatlarının dönemi bitiyor, Taşovalı vatan evlatlarının dönem başlıyor.”

NEVŞEHİR: ‘HESAPLARI ALTÜST OLACAK’

“Bir yanda bizim partiye verilen mutlak butlan kararı, bir yanda ‘Bunları butlanla böleyim ki tepede mutlak sultan kalayım’ diye hesap yapanların hesabı. Ama bu hesapların hepsinin altüst edecek bir hesap var. O da şudur: Bizim birbirimize olan güvenimiz, sevgimiz ve geçtiğimiz her yerdeki bu büyük dayanışmadır.”

ÇORUM: “SARAYIN KUMPASINI CANLARIN SEVGİSİ YENECEK”

“Alevi kurumlarının ilk günden tespit ettiği gibi butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi değildir, bizim aramızda değildir. Saray rejimi ile milletin arasındadır, milletin iradesi arasındadır. Sarayın kurduğu kumpası canların sevgisi yenecektir, sizlerin mücadelesi ve sahip çıkışı yenecektir. Daha önce de söz vermiştim.”

TOKAT: “TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞ, DİRENİYOR”

“Bir şeyler oluyor, görmüyor musunuz? Bir şeyler oluyor. Erbaa ayağa kalkmış, Tokat ayağa kalkmış, Gümüşhane, Trabzon ayağa kalkmış. Türkiye ayağa kalkmış. Bu darbeye direniyor, partisine, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor.”

6 belde bugün sandık başında

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, bugün belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Seçmenler, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, bugün sandık başına gidecek. 6 beldede yapılacak seçim için seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partiden 27’si katılma başvurusunda bulundu. Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

PARTİLER: “Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.”