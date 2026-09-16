Yeni tebliğle birlikte tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik etiket kurallarında kapsamlı değişikliklere gidildi:

Yüzde 100 Yasağı: Ürünlerin etiketlerinde, ambalajlarında veya markalarında "yüzde 100", "yüzde 100 dana eti" ya da "yüzde 100 göğüs eti" gibi ifadeler ve bu anlama gelebilecek logolar kullanılamayacak.

Çeşit Belirtme Zorunluluğu: Döner etiketlerinde ürün adıyla aynı renk ve yazı boyutunda olmak şartıyla "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma" ifadelerinin yer alması zorunlu hale geldi.

İçerik Detayları: Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması halinde "Baş eti içerir." ifadesi, mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanımı ve kullanılan hayvansal yağın türü etiket üzerinde açıkça yazılacak. Çemeni sıyrılan pastırmalarda "Çemeni sıyrılmıştır." ibaresi yer alacak.

Zorunlu Uyarılara Standart: Kıymada yağ ve kolajen/et proteini oranları ambalajın temel görüş alanına taşınacak. Çiğ kanatlı ve kanatlı kıymada ise "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır." uyarısı bulunacak.

DÖNER İÇERİĞİNE YENİ LİMİTLER VE MALZEME KISITLAMASI

Döner üretiminde kullanılacak et oranları ve katkı maddelerine ilişkin sınırlar yeniden çizildi:

Et Oranları: Kıyma dönerde kıyma oranı en fazla %90, yaprak et en az %10; yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et en az %60, kıyma en fazla %40 olacak. Dönerdeki yağ oranı en fazla %25, tuz en fazla %2, et proteini ise en az %12 olarak uygulanacak.

Kullanımı Yasaklanan Girdiler: Dönerde fıstık, peynir ve yaprak dönerde diyet lifi kullanılamayacak. Süt, yoğurt ve yumurta proteini dışındaki protein tozları, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri döner üretimine dahil edilemeyecek. Baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein %1'i geçemeyecek.

KÖFTE, KIYMA VE SUCUKTA YENİ TEKNİK KRİTERLER

Kırmızı et ve kanatlı eti ürünlerinde içerik sınırları şu şekilde belirlendi:

Köfte ve Burger: Et proteini en az %10, yağ en fazla %25, tuz en fazla %2 olabilecek. Protein tozu ve soya yasaklanırken, baharat ve ekmek kaynaklı nişasta/bitkisel protein sınırı %5 olarak uygulacak.

Sucuk Standartları: Sucukta et proteini en az %15, kolajen bağ doku proteini en fazla %20, pH değeri en fazla 5,4 olacak. Isıl işlem görmüş sucukta et proteini en az %13, kolajen oranı en fazla %25 olarak sınırlandırıldı.

Pastırma, Kavurma ve Tütsü Yasağı: Pastırmada nem en fazla %50, çemen en fazla %10; kavurmada nem %45, tuz %3, yağ %30 sınırında kalacak ve katkı maddesi kullanılmayacak. Ayrıca sucuk, pastırma, kavurma ve döner çeşitlerinde tütsüleme işlemi yapılamayacak.

Kanatlı Kıyma Düzenlemesi: Kanatlı kıyma ve kanatlı kıyma karışımları sadece dondurulmuş satılabilecek. Kanatlı dönerinde yağ oranı %15'i, tuz %2'yi geçemeyecek, et proteini en az %14 olacak.

SON UYUM TARİHİ 31 MART 2027

16 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe giren tebliğden önce faaliyet gösteren işletmelere 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Bu tarihten önce piyasaya arz edilmiş mevcut ürünler ise raf ömrü sonuna kadar satışta kalmaya devam edebilecek.