Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından mevzuata uygun olmayan firmaları ve ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla güncellenen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerine çok sayıda yeni marka ve işletme eklendi.

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı eti, süt ve şarküteri ürünlerinde ise gıda boyası, nişasta ve bitkisel yağ karışımları belirlendi.

ET ÜRÜNLERİNDE "TEK TIRNAKLI ETİ" TESPİT EDİLDİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde en dikkat çeken uygunsuzluklar et ve et ürünlerinde görüldü. Mersin ve Adana illerinde faaliyet gösteren bazı restoran ve et tedarikçilerinin ürünlerinde "tek tırnaklı eti" bulundu.

Denetim raporlarına yansıyan ürünler ve işletmeler şu şekildedir:

Mersin (Akdeniz, Erdemli, Toroslar): Minik Tantuni-Döner Salonu (Et Tantuni - Pişmiş Dana Eti), Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet (Et Tantuni ve Etli Beyran Yemeği), Enes Tantuni ve Döner (Et Tantuni) ve Tanem Yemekçilik (Dana Kavurma) ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Adana (Yüreğir): Nurettin Sayğılı ve Mehmet Çiftçi isimli tedarikçilere ait Dondurulmuş Karaciğer, Dondurulmuş Kuşbaşı Kırmızı Et ve Kırmızı Parça Et ürünlerinde tek tırnaklı eti belirlendi.

Bunun yanı sıra Bursa, Elazığ, Erzurum ve Ardahan'daki bazı işletmelerin kıymalı börek harcı, kadınbudu köfte harcı, kıymalı pide harcı ve Adana kebap harçlarında kanatlı eti, sakatat (taşlık) ve deri dokusu tespit edildi. Adana ve Ankara'daki kasap sucuk ve piliç köfte ürünlerinde ise kanatlı eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı açıklandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ, JELATİN VE KORUYUCU MADDE

Süt ve süt ürünleri grubunda yapılan denetimlerde, ürünlerin yağ oranlarının düşürüldüğü ve içeriklerine mevzuata aykırı maddelerin eklendiği saptandı.

Konya (Ereğli): Kafaoğlu Süt ürünü olan Okta marka tam yağlı taze eritme peynirinde koruyucu madde olan "Natamisin" tespit edildi.

Bursa (Gürsu): Ataçınar İnkaya Süt Mamülleri'ne ait İnkaya marka yoğurtta jelatin katıldığı belirlendi.

Aydın, Kars, Gaziantep ve Kayseri: Çeşitli firmalara ait taze kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı ve eritme peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta kullanımı saptandı.

ZEYTİNYAĞI, BAL, BAHARAT VE TAKVİYE EDİCİ GIDARDA USULSÜZLÜK

Bakanlığın yayımladığı listede bitkisel yağlar, bal, baharat ve takviye edici gıdalara ilişkin ihlaller de yer aldı:

Tohum Yağları Karıştırılan Zeytinyağları: Aydın (Söke) ve Adana (Seyhan, Yüreğir) merkezli firmaların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adı altında sattığı ürünlere tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Boya ve İlaç Etken Maddesi: Ankara (Yenimahalle) merkezli Samocak Gıda'ya ait Gimsaş marka sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya; Manisa (Turgutlu)'da Halil Çevik'e ait tatlı biber salçasında gıda boyası bulundu.

Takviye Edici Gıdalar: Adana'da Nurs Lokman Hekim firmasının ürettiği Adavital marka bitkisel takviye edici gıdada ilaç etken maddesi saptandı.

Bal Ürünleri: Ankara (Mamak)'ta Enfa Gıda'ya ait Zaraköy marka süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı açıklandı.

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