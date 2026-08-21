Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), geleneksellik dışı mecraları kullanarak orduya alım hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bu kapsamda Berlin'deki döner dükkanları, kampanyanın tanıtım noktası haline geldi.

DÖNERCİLERDEN ASKER BULACAKLAR

Kamuflaj desenli döner kağıtlarının üzerinde "Bir kariyer, her şey dahil" sloganı yer alıyor. Ambalajlardaki QR kodlar, potansiyel adayları doğrudan ordunun kariyer internet sitesine yönlendiriyor.

Savunma Bakanlığı, Alman medyasına yaptığı açıklamada kampanyanın amacının, adayların günlük yaşam içinde oldukları farklı ortamlara ulaşmak olduğunu belirtti. Sosyal medya ve tren istasyonlarının yanı sıra döner dükkanlarının da bu tanıtım stratejisinin parçası olduğu ifade edildi.

Bakanlık, dönercilerin bu reklam uygulaması için herhangi bir ücret almadığını, sadece ambalajları ücretsiz temin ettiklerini açıkladı.