İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesinde yaşayan inşaat mühendisliği öğrencisi Innes Miller, haziran ayında Castle Donington yakınlarında düzenlenen Download Festival sırasında tanıştığı bir kadınla dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi.

Festival alanındaki diğer kişiler tarafından fark edilen olay cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerin kısa süre içerisinde internette yayılmasıyla olay geniş kitlelerin dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILDIĞINI PATRONDAN ÖĞRENDİ

Miller, olayın görüntülerinin sosyal medyada ve internette yayıldığını ise patronunun kendisini aramasıyla öğrendi.

Savunma avukatı Sabeel Hussain, mahkemede yaptığı açıklamada Miller’ın patronundan gelen telefonla görüntülerden haberdar olduğunu aktardı.

Polis de internette yayılan görüntüler üzerinden Miller ile beraberindeki kadının kimliğini tespit etti ve iki kişiyi ifadeye çağırdı.

İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Olayın polise bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Mahkemede aktarılan bilgilere göre ihbarı, o sırada küçük oğluyla birlikte dönme dolapta bulunan başka bir kadın yaptı.

Kadının, yaşananlara tanık olduklarında büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek durumu polise bildirdiği ifade edildi.

KADIN HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILMADI

Miller’ın beraberindeki kadın da polis tarafından sorgulandı. Yaşananlardan pişman olduğunu belirten kadın, soruşturma kapsamında polisle iş birliği yaptı.

Yetkililer, kadın hakkında kovuşturma başlatılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Miller ise polis sorgusu sırasında yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Mahkemede ayrıca, daha önce uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçuyla ilgili verilen toplum cezasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Miller hakkında kamu ahlakını ihlal suçundan dava açıldı. Leicester Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık suçlamayı kabul etti.

Savunma avukatı Hussain, olayın kısa sürdüğünü ve Miller’ın alkolün etkisinde olduğunu savundu. Avukat, müvekkilinin kamu ahlakını kasıtlı olarak hedef alan bir davranış sergilemediğini ileri sürdü.

Hussain ayrıca olayın görüntülerinin internette ve ulusal basında yayımlanmasının Miller açısından zaten ciddi bir utanç ve sonuç doğurduğunu belirtti.

197 STERLİN ÖDEYECEK

Mahkeme, internette yayılan görüntülerin verilecek cezadan bağımsız bir sonuç olduğunu değerlendirdi.

Miller’a 80 sterlin para cezası verildi. Bunun yanında 85 sterlin mahkeme masrafı ve 32 sterlin ek ödeme yapılmasına hükmedildi.

Böylece 33 yaşındaki Miller’ın ödeyeceği toplam tutar 197 sterline, yaklaşık 13 bin TL’ye ulaştı.