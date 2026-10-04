Heilongjiang eyaletinde bulunan hat, Çin’in en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu olma özelliğini taşıyor. Yichun Batı İstasyonu ise çok yıllık donmuş toprak tabakasının bulunduğu yüksek enlemli ve aşırı soğuk bir bölgede inşa edildi. Bölgede kış aylarında sıcaklık eksi 40 dereceye kadar düşebiliyor.

DONMUŞ ZEMİN İNŞAATI ZORLAŞTIRDI

Donmuş toprak, sıcaklığın yükselmesiyle çözülüp zeminin yapısını değiştirebildiği için demiryolu ve büyük yapılar açısından önemli bir mühendislik sorunu oluşturuyor. Harbin-Yichun hattının geçtiği bölgede de parçalı donmuş toprak alanları bulunuyor. Daha önce açıklanan proje verilerine göre güzergâhta toplam 5,8 kilometreyi bulan 14 ayrı donmuş toprak bölgesi yer alıyor ve bazı noktalarda donmuş tabakanın kalınlığı 3 metreye ulaşıyor.

Zorlu zemin ve iklim koşulları nedeniyle hattın önemli bir kısmında köprülerden yararlanıldı. Demiryolunun tasarım hızı saatte 250 kilometre olarak belirlenirken, güzergah boyunca toplam dokuz istasyon bulunuyor. Yichun Batı ise hattaki yeni istasyonların en büyüğü ve Çin’de bugüne kadar inşa edilen en yüksek enlemdeki hızlı tren istasyonu olarak öne çıkıyor.

7 SAATLİK YOLCULUK 2 SAATE İNDİ

Yeni hatla birlikte Harbin ile Yichun arasındaki tren yolculuğunda büyük bir zaman tasarrufu sağlandı. Daha önce yaklaşık 7 saat süren yolculuk yaklaşık 2 saate inerken, en hızlı seferlerde iki şehir arasındaki mesafe 1 saat 46 dakikada kat edilebiliyor.

Hattın hizmete girmesiyle Yichun ve çevresindeki yerleşimler de Çin’in yüksek hızlı demiryolu ağına doğrudan bağlandı. 318 kilometrelik yeni güzergâh, aşırı soğuk ve donmuş zemin koşullarında yüksek hızlı demiryolu işletilmesi açısından da ülkenin önemli projelerinden biri haline geldi.