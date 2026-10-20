Kuzey Kutbu'na yakın yerleşimde, yıllardır donmuş halde bulunan toprak tabakasının çözülmesiyle su kaynaklarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Yetkililer, içme suyundaki kirlenme riskine karşı önlemler almaya başladı.

İÇME SUYUNDAKİ METAL ORANI 25 KATINA ÇIKTI

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Longyearbyen'de içme suyu, Isdammen adlı 2,5 kilometre uzunluğundaki gölden sağlanıyor. Ancak yükselen sıcaklıklar nedeniyle donmuş toprağın çözülmesi, yer altındaki kayaçların su ve oksijenle temas etmesine yol açtı.

Bilim insanlarına göre kayaçlarda bulunan pirit mineralinin oksitlenmesiyle oluşan asit, ağır metallerin çözünerek göle karışmasına neden oluyor. Yapılan ölçümlerde sudaki mangan miktarı, önerilen sınırın 25 katına kadar yükseldi.

Kasabada yapılan ölçümlerde mangan seviyesinde düşüş görülmesine rağmen nikel ve sülfat miktarlarının yüksek olduğu belirlendi. Bu nedenle yetkililer, halkın musluk suyunu içmemesi yönündeki uyarıyı sürdürüyor.

HALKA ÜCRETSİZ İÇME SUYU DAĞITILIYOR

Kasabada yaşayanlar, içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen dağıtım noktasından ücretsiz arıtılmış su alabiliyor. Yetkililer, musluk suyunun içilmemesini ve yemek yapımında kullanımının sınırlandırılmasını öneriyor.

Kuzey Kutbu'na yaklaşık 1.300 kilometre uzaklıktaki Longyearbyen, dünyanın en hızlı ısınan yerleşimlerinden biri. Bölgede sıcaklıklar küresel ortalamanın 5 ila 7 katı hızla yükseliyor. Bu durum, yıllardır donmuş halde bulunan toprak tabakalarının çözülmesini hızlandırıyor.

Yerel yönetim, içme suyu sorununa kalıcı çözüm bulmak için yeni filtreleme sistemleri ve deniz suyunu arıtma seçeneklerini değerlendiriyor. Bilim insanları ise benzer sorunların Kuzey Kutbu çevresindeki başka yerleşimlerde de görülebileceği uyarısında bulunuyor.