Grönland denince akla dev buzullar ve donmuş topraklar gelse de, adanın güneyinde bu algıyı tamamen tersine çeviren sıra dışı bir yer bulunuyor. Qinngua Vadisi olarak bilinen bu bölge, ülkenin tek doğal ormanına ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki bu vadi, çevresini saran yüksek dağlar sayesinde sert kutup rüzgarlarından korunuyor. Bu doğal kalkan, bölgede diğer yerlere kıyasla daha ılıman bir mikroklima oluşmasını sağlıyor.

Bu özel iklim sayesinde vadide yaklaşık 300 farklı bitki türü yetişebiliyor. Ağaçlar genellikle huş ve söğüt türlerinden oluşuyor ve bazıları birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.

Qinngua Vadisi’ni benzersiz kılan bir diğer özellik ise farklı kıtalara özgü bitki türlerinin burada bir arada bulunması. Normalde ayrı coğrafyalarda yetişen bazı ağaç türleri, bu vadide aynı ekosistem içinde gelişebiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, bölgenin hem coğrafi konumu hem de iklimsel özellikleriyle doğrudan ilişkili. Ayrıca geçmişte Grönland’ın farklı bölgelerinde de benzer ormanların bulunmuş olabileceği, ancak zamanla yok oldukları düşünülüyor.

Bugün ise Qinngua Vadisi, buzlarla kaplı bir coğrafyada adeta bir istisna olarak öne çıkıyor. Hem bilim insanları hem de doğa tutkunları için bu bölge, Grönland’ın bilinmeyen yüzünü gözler önüne seren nadir noktalardan biri olarak kabul ediliyor.