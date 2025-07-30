Kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray PSG’nin yıldızı Donnarumma ile de ilgileniyordu… Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği İtalyan kaleciden kötü haber geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe katetti.

Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin sıklaştığı belirtilirken, tarafların da transfer için ortak noktada buluştuğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 47 resmi maça çıkan Gianluigi Donnarumma bu karşılaşmalarda 43 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı