Sözcü TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena'da sağlık sisteminde yaşanan bir ihmal daha ortaya çıkarıldı. Kök hücre gereken genç devlet hastanesinden özel hastaneye nakledildi, bulunan uygun donör vazgeçti; ve 20 yaşındaki Cem'in hayatı ihmal ve hatalar yüzünden sona erdi.

İzmir'de yaşayan 20 yaşındaki Cem Şahin'e, Mart 2023'te lenfoma teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde kemoterapi sonuç vermeyince doktorlar kök hücre nakli kararı alındı. Arayışlar sonucunda uygun bir donör bulundu süreç başladı.

Nakil tarihi 15 Nisan olarak belirlenirken donörün, şubat ayında dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Bunun için ameliyat haziran ayına ertelendi.

Nakil sürecine girildiğinde Cem'e, kemik iliğini tamamen yok eden ağır bir kemoterapi uygulandı. Ancak iddiaya göre operasyonun yapılmasına iki gün kala donör vazgeçti.

Donörün vazgeçmesiyle doktorlar, Cem'in annesi Filiz Şahin'den kök hücre alarak nakil yapmaya karar verdi. Bağışıklık sistemi çöken Cem, hızla kötüleşti ve 20 Haziran'da hayatını kaybetti.

Cem'in ailesi, süreçte birçok ihmal ve hata olduğunu ileri sürerek anne Filiz Şahin, hastanede hijyen koşullarının yetersiz olduğunu, üst katta inşaat çalışması yapıldığını iddia etti.

Avrupa'daki uygulamalara da dikkat çeken aile, Eylül 2024'te Sağlık Bakanlığı ve savcılığa başvurdu.

Anne Filiz Şahin, "Kimse benim gibi yanmasın. Bu sistemi değiştirsinler. Bir daha Cem'ler ölmesin" dedi.