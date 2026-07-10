Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alınamayan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde bu sezon kiraz üreticisinin yüzü güldü. İlçede hasat başlarken, 2026 yılı için yaklaşık 350-400 ton arasında rekolte bekleniyor.

Türkülere konu olan ve "Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle bilinen Eldivan kirazı, kendine has aromasıyla bu yıl da bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

KİRAZ HASADI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜ

Kiraz üreticisi Kerim Çağıran, kiraz yetiştiriciliğinin büyük emek isteyen bir iş olduğunu belirterek, ağaçlarla adeta çocuk büyütür gibi ilgilendiklerini söyledi.

Çağıran, "Yetiştiriyorsunuz, meyve verdiği zaman ayrı seviniyorsunuz. Dosta ikram ettiğiniz zaman ayrı dostluk kazandırıyor. Yani meyvelerin bize kazandırmış olduğu dostluklar daha farklı. Para kazanmak değil de dost kazanmak daha güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl verimden memnun olduklarını dile getiren Çağıran, yıllık ortalama 5-6 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak sanayilik kiraza alıcı çıkmaması nedeniyle ürünün bir bölümünün dalında kaldığını söyleyen üretici, "Ortalama 5-6 ton üretim yapıyoruz. Tabii çoğu üstünde kalıyor toplayamayınca. Sanayilik bu sene hiç gelmedi. Gelmediği için onlar dalında kaldı. Yarımca dediğimiz bu kirazları bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

TÜCCAR GELMEYİNCE SATIŞI ÜRETİCİ ÜSTLENDİ

Yaklaşık 100 kiraz ağacıyla üretim yapan Ali Sert ise önceki yıllarda ürünlerini tüccarlara sattıklarını ancak bu sezon alıcı gelmediğini ifade etti.

Ürünlerini kendi imkanlarıyla pazarlarda değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Sert, "Önceki yıllarda kirazı tüccara veriyorduk. Tüccar bu sene gelmedi, kendi imkanlarımıza satıyoruz. Verim çok güzel. Geçen sene bir tane yiyemedik, bu sene çok" diye konuştu.

350-400 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Eldivan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saray da ilçede kirazın en önemli tarımsal ürün olduğunu belirtti. Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle hasat yapılamadığını hatırlatan Saray, bu sezon ise yaklaşık 350-400 tonluk üretim beklendiğini söyledi.

Saray, "Türkiye genelinde kirazın çok olmasından ötürü sanayilik kirazımız için bu sene pazarlamacılar gelmedi. Sofralık kirazımız var, vatandaş kendi imkanlarıyla pazarlarda kirazını satmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ELDİVAN KİRAZI AROMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Eldivan kirazının kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin en beğenilen kirazları arasında yer aldığını vurgulayan Saray, ilçede yaklaşık 200 üreticinin kiraz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Saray, "Aroma itibarıyla kiramızın Türkiye'de ilk üçe giriyor. Bu yüzden de tutuluyor. Eldivan'da 200 civarında üretici vardır. Genelde Çankırı, Ankara bu bölgelerde tüketimi yapılıyor" dedi.