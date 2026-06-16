Karaman’da tarım işçisi bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. ANNE VE BABA KURTULDU Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçta bulunan anne, baba ve iki çocuk kurtarıldı. Ancak Mehmet Mustafa İzol (4), Mehmet Sinan İzol (5) ve Ramazan İzol (12) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ÇALIŞMAK İÇİN KARAMAN'A GELDİLER Hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Karaman’a geldikleri öğrenilen ailenin, tarladaki çalışmalarını tamamladıktan sonra kaldıkları çadıra dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.