Fenerbahçe’nin imdadına Lukaku yetişti… Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi milli takımda sakatlanırken sahne Belçikalı yıldızın olacak. Romelu Lukaku’nun Türkiye karşılaşmasında gol atması ve etkili bir performans göstermesi teknik ekibi sevindirdi.

İsmail Kartal ve ekibi Muriqi'nin son durumu takip ederken, Lukaku'nun hem gol hasretine son vermesi hem de süre aldığı 29 dakikada eski günlerine döndüğünü göstermesi sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti. 8 mücadelede toplamda 197 dakika forma giyen Belçikalı forvet söz konusu müsabakalarda etkili bir görüntü ortaya koyamamıştı. Türkiye maçında iyi bir oyun ortaya koyan Lukaku’nun Rizespor maçında ilk 11'de oynayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE MESAJ VERMİŞTİ

33 yaşındaki golcü Türkiye maçından sonra Fenerbahçe’ye mesaj vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu dönüşte kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.