İYİ Parti’den istifa ederek bir süre bağımsız kalan ve ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP’ye katılıp tekrar istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 14 Ağustos’ta AKP’ye geçiyor.

Dikbayır, 31 ay market ve pazar dolaşıp ‘Halkın enflasyonu’nu ölçtü, “Bu Türkiye’nin beka meselesi, millet açlıkla yüz yüze’’ dedi. Erdoğan için de “Enflasyonda tek rakibi Tanzanya olan vizyoner ekonomist’’ benzetmesi yaptı. Transferci milletvekilleri için de “Muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam’’ dedi.

AKP’den 3 kez teklif aldığını belirtip “Vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele ettim o yapının parçası olamam” demişti. Dikbayır şimdi U dönüşü yapıp 14 Ağustos’taki kuruluş yıldönümünde AKP’li oluyor.

‘UCUBE BİR SİSTEM’

Dikbayır daha önce , “Ülkemizin bu durumda olmasında suçlu ve sebep olan sadece AKP milletvekilleri değil. En büyük sorumlu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemidir” demişti.

“Ülkedeki ekonomik çöküşü yerinde göstereceğim’’ diyerek her ay market ve pazardan 41 temel ihtiyaç maddesini alıp yıllarca halkın enflasyonunu ölçmüştü. 2020 Eylül ayındaki alışverişinin toplamı 499,27 lira olmuş, aynı ürünler Mayıs 2026’da 5 bin 895 liraya çıkarak 6 yılda yüzde 1080 artmıştı.

NELER SÖYLEMİŞTİ?

Dikbayır bugüne kadar TBMM’de ve sosyal medya hesaplarında şunları söylemişti:

- Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına sesleniyorum: Vallahi billahi yeter artık. Yapamıyorsanız bırakın, gidin.

- Açıkça kul hakkı yiyen AKP’lileri ifşa ediyoruz. Bu torpil düzenine son vereceğiz!

- AKP Genel Başkanı ülkeyi mahvetti. İnsanlar artık çaresizlikten cinnet geçiriyor. Az kaldı sıkıntıları çözeceğiz.

- AKP demek; vergi, zam, adaletsizlik, geçim derdi ve yoksulluk demek.

- Gerçeklikten kopmuş ya da vicdanını tamamen kaybetmiş bir grup insan tarafından yönetiliyoruz.

- AKP Genel Başkanı düzelteceğiz diyor. Ekonomiyi bu hâle sen soktun, getir sandığı.

- Barış adı altında yürütülen bir ihanet sürecidir.

- Kim ister bir bebek katili tarafından temsil edilmeyi?

- Bu ülkenin kaderi İmralı’da yazılmayacak! Millet bu oyunu bozacak.