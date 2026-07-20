Ünlü şarkıcı Atiye, Mersin’in Anamur ilçesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan sanatçı, sahnedeki enerjisi ve dikkat çeken tarzıyla geceye damga vurdu.

ŞAHMERAN KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Konserde siyah ve ışıltılı özel tasarım bir kostüm tercih eden Atiye, sahne tarzıyla da damga vurdu. Sanatçının “Şahmeran” temalı kostümü, geceye katılanlardan beğeni topladı.

Dördüncü bebeğini bekleyen Atiye, hamileliğin sahneden uzak kalmak için bir neden olmadığını vurguladı.





Sadece sesiyle değil, modaya meydan okuyan görünümüyle de adından söz ettiren sanatçı, “Hamilelik sahneden uzaklaşmak için değil, hayatın en güçlü halini kutlamak için bir sebep.” mesajını adeta sahnede verdi.