''BÜYÜK AİLE OLMAYI ÇOK SEVİYORUZ''

Atiye, daha önce yaptığı açıklamada kalabalık bir aile hayali kurduğunu dile getirerek, "Olur neden olmasın? Biz büyük aile olmayı çok seviyoruz. Tabii şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece 1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.