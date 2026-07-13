Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Atiye, Karacabey Ihlamur Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Büyüyen karnıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı, hem performansı hem de hamileliğiyle ilgili yaptığı açıklamayla geceye damga vurdu.
KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Pembe renkli kostümüyle sahne alan Atiye, yaklaşık iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Enerjisiyle beğeni toplayan şarkıcının büyüyen hamile karnı da dikkatlerden kaçmadı.
''ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE'' SÖZLERİ ALKIŞ ALDI
Konser sırasında dördüncü hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, "Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" diyerek izleyicileri gülümsetti.
Ünlü şarkıcının bu sözleri, konseri takip eden hayranlarından alkış aldı.
BİR KEZ DAHA KIZ ANNESİ OLACAK
Dördüncü bebeğini bekleyen Atiye'nin bir kız çocuğu daha dünyaya getireceği öğrenildi. Böylece ünlü şarkıcı, dördüncü kez kız annesi olmanın heyecanını yaşayacak.
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''BÜYÜK AİLE OLMAYI ÇOK SEVİYORUZ''
Atiye, daha önce yaptığı açıklamada kalabalık bir aile hayali kurduğunu dile getirerek, "Olur neden olmasın? Biz büyük aile olmayı çok seviyoruz. Tabii şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece 1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.
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